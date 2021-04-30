МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Американская корпорация Apple, по предварительному мнению Еврокомиссии, препятствует свободной конкуренции на территории Евросоюза в области музыкальных приложений. Об этом говорится в пресс-релизе ЕК.

"Европейская комиссия проинформировала Apple о своем предварительном мнении о том, что она искажает конкуренцию на рынке потоковой передачи музыки, поскольку злоупотребляла своим доминирующим положением по распространению приложений для потоковой передачи музыки через свой App Store", — сообщается в документе.

Компания, устанавливая строгие правила в App Store, которые ставят в невыгодное положение конкурирующие сервисы потоковой передачи музыки, тем самым лишает своих пользователей возможности выбора более дешевой потоковой передачи музыки. Это искажает конкуренцию.

Помимо этого ЕК обеспокоена тем, что американский гигант "применяет определенные ограничения к разработчикам приложений, не позволяя им информировать пользователей iPhone и iPad об альтернативных, более дешевых возможностях покупки".

Это лишь первый этап антимонопольного разбирательства. Напомним, что претензии к Apple выдвинули еще в 2019 году: платформа Spotify выдвинула компании со штаб-квартирой в Купертино (Калифорния) обвинения в нарушении антимонопольного права.

У америкнской компании будет возможность ответить по каждому обвинению, а также убедить Еврокомиссию, что ее практики не являются антиконкурентными.

Если компании это не удастся, то ей грозит оборотный штраф до 10% от годовой выручки. У Apple в 2020 году доход зафиксирован на уровне $274,5 миллиарда, следовательно, штраф может достичь $27 миллиардов, отмечает The Verge.