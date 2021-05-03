МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Мин Чи Куо, аналитик TFI Asset Management, в аналитической заметке в воскресенье написал, что Apple, "вероятно", выпустит складной iPhone с гибким 8-дюймовым OLED-дисплеем в 2023 году. Как утверждает эксперт, Samsung будет поставлять для этого телефона экраны, а тайваньская TPK – сенсорную технологию на основе "серебряной нанопроволоки". ЕК выдвинула обвинения к Apple: компании грозит штраф до $27 миллиардов

По мнению Куо, поставки складных телефонов Apple в 2023 году достигнут 15-20 млн единиц.

Как написал в своей заметке аналитик, если текущий дефицит компонентов будет частично устранен во второй половине 2021 года, поставки складных смартфонов в этом году могут вырасти до 7,5 млн единиц, а в 2022 году – до 17 млн единиц с 200 000 единиц в 2019 году и 3,2 млн единиц в 2020 году. Куо отмечает, что текущая доля Samsung на этом рынке превышает 90%. Аналитик ожидает, что в 4-м квартале этого года и 1-м квартале следующего китайские производители Oppo, Vivo, Xiaomi и Honor выпустят новые смартфоны с гибким экраном.

Но, по мнению Куо, со временем Apple сможет занять доминирующее положение в этой категории.

"В настоящее время позиционирование складных телефонов строится в основном на объединении функционала смартфонов и планшетов, – пишет аналитик. – Однако, на наш взгляд, складные смартфоны – это лишь один из способов применения гибких экранов…Благодаря кроссплатформенным экосистемам и преимуществам в дизайне устройств Apple станет новым лидером тренда гибких экранов".

Apple не презентовала складываемые телефоны и никогда не обсуждает необъявленные продукты.

Акции компании сегодня утром в США подорожали на 1,7% до 133,73 доллара.

— Автор Eric J. Savitz, eric.savitz@barrons.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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