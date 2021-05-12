МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Власти США согласились аннулировать решение о внесении китайской телекоммуникационной компании Xiaomi в черный список, пишет агентство Блумберг со ссылкой на судебные документы. Apple оспорила в суде штраф ФАС

Администрация США в январе текущего года включила девять китайских компаний, в том числе производителя смартфонов Xiaomi, в список запрещенных для американских инвесторов из-за определения как "связанной с военными". После этого в марте федеральный суд в США временно отменил запрет администрации на инвестиции в Xiaomi. "Теперь министерство обороны США согласилось с тем, что окончательный приказ об отмене определения будет уместным", — пишет агентство со ссылкой на заявления, поданные в суды США.

Отмечается, что стороны согласовали дальнейшие действия для разрешения судебного процесса и представят отдельное совместное предложение до 20 мая.

Акции Xiaomi подскочили в цене на 6,7% на торгах в Гонконге в среду.

Xiaomi — китайская компания, основанная в 2010 году, занимается производством смартфонов, планшетов, а также "умных" товаров для дома. Ее IPO в июле 2018 года на бирже Гонконга стало крупнейшим в технологической отрасли после проведенного в 2014 году первичного размещения акций китайского интернет-гиганта Alibaba.