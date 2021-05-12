2021-05-12T10:47:43+03:00
2021-05-12T10:47:43+03:00
2021-05-12T10:47:43+03:00
2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210512/833642011.html
СМИ: США согласились вывести Xiaomi из черного списка
Технологии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Власти США согласились аннулировать решение о внесении китайской телекоммуникационной компании Xiaomi в черный список, пишет агентство Блумберг со ссылкой на судебные документы... ПРАЙМ, 12.05.2021
инвесторы, технологии, сша, xiaomi, новости, технологии
https://1prime.ru/images/83227/57/832275783.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83227/57/832275783.jpg
https://1prime.ru/images/83227/57/832275782.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83227/57/832275782.jpg
https://1prime.ru/images/83227/57/832275781.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83227/57/832275781.jpg
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210510/833629387.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Власти США согласились аннулировать решение о внесении китайской телекоммуникационной компании Xiaomi в черный список, пишет агентство Блумберг со ссылкой на судебные документы.
Администрация США в январе текущего года включила девять китайских компаний, в том числе производителя смартфонов Xiaomi, в список запрещенных для американских инвесторов из-за определения как "связанной с военными". После этого в марте федеральный суд в США временно отменил запрет администрации на инвестиции в Xiaomi. "Теперь министерство обороны США согласилось с тем, что окончательный приказ об отмене определения будет уместным", — пишет агентство со ссылкой на заявления, поданные в суды США.
Отмечается, что стороны согласовали дальнейшие действия для разрешения судебного процесса и представят отдельное совместное предложение до 20 мая.
Акции Xiaomi подскочили в цене на 6,7% на торгах в Гонконге в среду.
Xiaomi — китайская компания, основанная в 2010 году, занимается производством смартфонов, планшетов, а также "умных" товаров для дома. Ее IPO в июле 2018 года на бирже Гонконга стало крупнейшим в технологической отрасли после проведенного в 2014 году первичного размещения акций китайского интернет-гиганта Alibaba.