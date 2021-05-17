МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Полностью отказаться от интернета готовы 12% россиян, еще 31% граждан готовы частично ограничить его использование, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Эксперт рассказала о правах сотрудников на удаленке

"Частично отказаться от Интернета готовы 31% россиян. О полной готовности порвать с виртуальной реальностью и о наличии такого опыта в своей жизни заявили 12% опрошенных", — выяснили эксперты.

При этом 58% респондентов не готовы отказаться от интернета и считают его обязательной частью своей жизни. Наиболее высок этот процент в Сибири (63%), Приволжье и Московском регионе (по 61%), наименее — в Южном федеральном округе (45%).

Реальная жизнь для 62% россиян интереснее — виртуальная не сможет заменить ее, отмечают авторы исследования. При этом если на Северном Кавказе так думают 70%, на Урале — 69%, то на Дальнем Востоке меньше половины – 48%. Одинаково интересной реальную и виртуальную жизнь считают 34% россиян, и лишь 4% граждан считают, что виртуальная реальность предпочтительнее офлайна.

Банк проводил исследование 8-13 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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