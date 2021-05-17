2021-05-17T03:10:57+03:00
2021-05-17T03:10:57+03:00
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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210517/833672716.html
Названа доля россиян, готовых отказаться от интернета
Технологии
Новости
ru-RU
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Полностью отказаться от интернета готовы 12% россиян, еще 31% граждан готовы частично ограничить его использование, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в... ПРАЙМ, 17.05.2021
интернет, новости, технологии, ит-бизнес, телеком
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Полностью отказаться от интернета готовы 12% россиян, еще 31% граждан готовы частично ограничить его использование, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Частично отказаться от Интернета готовы 31% россиян. О полной готовности порвать с виртуальной реальностью и о наличии такого опыта в своей жизни заявили 12% опрошенных", — выяснили эксперты.
При этом 58% респондентов не готовы отказаться от интернета и считают его обязательной частью своей жизни. Наиболее высок этот процент в Сибири (63%), Приволжье и Московском регионе (по 61%), наименее — в Южном федеральном округе (45%).
Реальная жизнь для 62% россиян интереснее — виртуальная не сможет заменить ее, отмечают авторы исследования. При этом если на Северном Кавказе так думают 70%, на Урале — 69%, то на Дальнем Востоке меньше половины – 48%. Одинаково интересной реальную и виртуальную жизнь считают 34% россиян, и лишь 4% граждан считают, что виртуальная реальность предпочтительнее офлайна.
Банк проводил исследование 8-13 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
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