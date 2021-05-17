МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Главными недостатками интернета россияне считают отсутствие контроля за информацией и проверки ее достоверности, а также обилие опасного контента для здоровья и воспитания детей, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Названа доля россиян, готовых отказаться от интернета

"Главными недостатками "всемирной паутины" граждане считают отсутствие контроля за информацией и проверки ее достоверности (61%), обилие опасного контента для здоровья и воспитания детей (55%), агрессию и нетерпимость в социальных сетях (41%)", — выяснили аналитики.

Кроме того, 39% опрошенных убеждены, что интернет отнимает слишком много времени, а 35% граждан считают, что он отвлекает от реальной жизни.

В то же время большинство россиян считает интернет полезным. Тремя самыми важными функциями интернета россияне назвали возможность поиска информации (93%), заказ товаров и услуг (65%), а также оплату товаров, услуг и денежные переводы (64%).

Просмотр кино и видео занял в рейтинге четвертое место (61%), а общение в соцсетях оказалось лишь на пятом (59%). Среди важных функций интернета россияне также отмечали просмотр спортивных трансляций (18%) и игровой контент (17%).

Банк проводил исследование 8-13 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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