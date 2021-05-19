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https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210519/833699829.html
Греф анонсировал создание нового суперкомпьютера
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Сбербанк принял решение создать новый суперкомпьютер, об этом сообщил глава кредитной организации Герман Греф. "Мы недавно приняли решение о строительстве нового суперкомпьютера",... ПРАЙМ, 19.05.2021
герман греф, суперкомпьютер, сбербанк, технологии, новости, технологии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Сбербанк принял решение создать новый суперкомпьютер, об этом сообщил глава кредитной организации Герман Греф.
"Мы недавно приняли решение о строительстве нового суперкомпьютера", — сообщил Греф, выступая в ходе стратегической сессии по теме искусственного интеллекта в АПК для министерства сельского хозяйства России.
Сбербанк в ноябре позапрошлого года объявил о создании самого мощного в России компьютера "Кристофари" (Christofari). Суперкомпьютер был создан специально для решения задач искусственного интеллекта, по мощности он на тот момент занимал седьмое место в Европе и 29-е место в мире.