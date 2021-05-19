МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Сбербанк принял решение создать новый суперкомпьютер, об этом сообщил глава кредитной организации Герман Греф. Сбербанк рассматривает вывод своих "умных" устройств на зарубежные рынки

"Мы недавно приняли решение о строительстве нового суперкомпьютера", — сообщил Греф, выступая в ходе стратегической сессии по теме искусственного интеллекта в АПК для министерства сельского хозяйства России.

Сбербанк в ноябре позапрошлого года объявил о создании самого мощного в России компьютера "Кристофари" (Christofari). Суперкомпьютер был создан специально для решения задач искусственного интеллекта, по мощности он на тот момент занимал седьмое место в Европе и 29-е место в мире.