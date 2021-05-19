МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Американский IT-гигант Microsoft Corp. полностью прекратит поддержку своего браузера Internet Explorer в пользу браузера Edge до 15 июня 2022 года, сообщается в пресс-релизе компании.

Отмечается, что в Edge встроен "режим IE", который позволит получить доступ к устаревшим веб-сайтам и приложениям на основе Internet Explorer. Таким образом, компания называет Edge единственным браузером, который поддерживает современные и устаревшие версии веб-страниц.

В Microsoft добавили, что с Internet Explorer на Edge можно перенести все данные истории поиска и пароли "в несколько кликов", поскольку программное обеспечение Windows 10 уже включает в себя новый браузер. Для бизнесов, которые работают на основе Internet Explorer, компания подготовила список указаний, который помогут совершить этот переход.

Одной из причин отказа от Internet Explorer в пользу Edge компания называет защиту данных пользователей. Edge предлагает защиту от фишинговых атак и вредоносных программ с помощью Microsoft Defender SmartScreen. Кроме того, функция Password Monitor помогает отследить утечку конфиденциальных данных пользователей.

Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, является разработчиком операционной системы Windows.