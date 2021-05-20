МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Одними из главных причин отказа от поддержки Internet Explorer (IE) для Microsoft стали небезопасность использования этого браузера и его несовременность, заявил РИА Новости эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров. Microsoft перестанет поддерживать Internet Explorer к июню 2022 года

Накануне американский IT-гигант сообщил, что полностью прекратит поддерживать браузер до 15 июня 2022 года в пользу другого своего браузера Edge.

Как напомнил Бедеров, еще в начале 2019 года Microsoft призвала пользователей отказаться от Internet Explorer в пользу Edge. "Причиной этого послужили небезопасность браузера и его несовременность. Компания также отметила, что полноценная поддержка IE была прекращена одновременно с выходом Edge — в 2015 году", — сказал эксперт. "Internet Explorer был известен тем, что он открывал 100% известных сайтов. Однако с современными сайтами он уже работает некорректно", — отметил он.

По данным компании StatCounter, анализирующей веб-трафик, доля Internet Explorer на мировом рынке браузеров для ноутбуков и настольных ПК в январе 2019 года составила 5,74%, и, как указывает Бедеров, это было третье место в рейтинге. Он уступил лишь Firefox (9,5%) и Chrome (70,88%), но опередил Safari (5,15%), Opera (2,37%) и Edge (4,41%). Это связано, в первую очередь, с существенной долей компьютеров под управлением ранних версий Windows, в которых нет встроенного браузера Edge, пояснил эксперт. Названа сумма сделки Microsoft и Nuance Communications

Но, по словам Бедерова, доля Edge ожидаемо растет, и в середине прошлого года он занимал уже второе место среди браузеров с долей в 8,07%. Браузер встроен в систему Windows и используется, как минимум, один раз точно — чтобы скачать Chrome. А доля Internet Explorer сократилась до 4,53% против 6,6% в начале года.

"IE останется на вооружении пользователей еще какое-то время, особенно если у них есть задача просмотра старых версий сайтов, не адаптированных под современные браузеры", — резюмировал собеседник агентства.