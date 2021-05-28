МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Производитель электромобилей Tesla миллиардера Илон Маск рассматривает несколько вариантов преодоления глобального дефицита чипов. Одним из них является покупка собственного завода по производству микросхем. Как считают эксперты, своя фабрика решит вопрос нехватки деталей, однако потребует значительных финансовых вложений. Об этом сообщает издание Financial Times. Илон Маск раскрыл секрет своего интереса к Dogecoin

По словам его источников, другим возможным вариантом преодоления дефицита чипов может стать их покупка авансом для гарантированных поставок компонентов в будущем. Компания уже обсуждает сделку с отраслевыми операторами на Тайване, в Южной Корее и США.

Что же касается приобретения собственного завода по производству полупроводников, то оно интересует компанию меньше, поэтому обсуждение находится на предварительной стадии. Собеседники газеты, которые работают с игроками рынка и консультантами, отметили, что из-за крайне высоких затрат процесс может оказаться затруднительным.

Некоторые контрактные производители чипов уже разрешают крупным клиентам вносить авансовый платёж, который гарантирует выполнение заказов по фиксированной цене. При этом раньше такая практика считалась необычной для компаний, поскольку прибыль им в основном обеспечивало гибкое распределение мощностей с учётом заказов разных клиентов.

О планах Tesla по покупке собственной фабрики рассказал основатель и исполнительный директор консалтинговой компании Seraph Consulting Эмброуз Конрой. Однако большинство экспертов отметили, что приобретение и запуск такого завода оказываются слишком рисковыми вложениями для автопроизводителей. Крупные корпорации заговорили о дефиците техники из-за нехватки чипов

Партнёр консалтинговой фирмы Bain в Шанхае Велу Синх подчеркнул, что многие компании уже задумывались о таком шаге, но, "увидев цену фабрики, вставали обратно в очередь" за чипами. По подсчётам газеты, завод по производству микросхем может стоить около 20 миллирдов долларов, при этом на налаживание всех процессов уйдёт время из-за сложности эксплуатации таких предприятий.

Напомним, что о нехватке чипов по всему миру заговорили в начале 2021 года. Выяснилось, что компании-производители отдавали предпочтение крупным оптовым заказчикам, в число которых вошли предприятия, выпускающие бытовую технику и электронику. Из-за этого проблемы начались у автомобильной промышленности, в том числе и у российской.