С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Крупнейший российский сотовый оператор МТС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключил трехстороннее соглашение о развитии облачных технологий с SAP, лидером на рынке корпоративных приложений в СНГ, и Microsoft в России, сообщила пресс-служба оператора.

Документ о намерениях подписали президент МТС Вячеслав Николаев, президент, гендиректор SAP CIS Андрей Филатов и президент Microsoft в России Кристина Тихонова. "Цель сотрудничества — ускорить модернизацию российского бизнеса и повысить его эффективность. SAP, МТС и Microsoft объединят технологии и экспертизу, чтобы дать возможность компаниям оптимизировать затраты на ИТ и быстрее внедрять новейшие облачные решения SAP на базе Microsoft Azure Stack и расположенной в России облачной инфраструктуры МТС", — говорится в сообщении.

Как отмечает компания, заключение соглашения стало продолжением партнерства МТС с Microsoft в области предоставления корпоративным клиентам гибридных облачных сервисов на базе Microsoft Azure Stack из дата-центров МТС, размещенных на территории России, а также глобального сотрудничества Microsoft и SAP, о котором было объявлено в ноябре 2017 года. Планируется, что российские и зарубежные компании смогут реализовывать комплексные цифровые проекты на основе новейших решений SAP, платформы Microsoft Azure Stack и облачных технологий CloudMTS.

Сообщается также, что будут созданы условия, чтобы крупный бизнес получил доступ к востребованным во всем мире инструментам управления и автоматизации предприятий SAP на базе платформы Microsoft Azure Stack и облачного бизнеса МТС из российских дата-центров. Как отмечает компания, это позволит заказчикам быстрее внедрять цифровые решения, оптимизировать затраты на информационные технологии и обеспечить высокую надежность и безопасность данных. Гендиректор РЖД рассказал о планах сотрудничества с Францией

"Сотрудничество таких технологических лидеров как МТС, SAP и Microsoft, позволит предоставить российскому бизнесу самые востребованные в мире технологические решения. Крупные предприятия — в первую очередь, из сфер промышленности, финансов и ритейла — смогут быстрее и проще реализовывать комплексные цифровые проекты на основе разработанных совместно участниками соглашения бизнес-инструментов", — отметил Николаев, слова которого приводятся в сообщении.

"Развитие решений глобальных игроков в облачной инфраструктуре МТС придаст дополнительный стимул цифровизации целого ряда отраслей экономики нашей страны", — подчеркнул он.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.