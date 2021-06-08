МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Новые функции и обновления, представленные компанией Apple в понедельник, будут позитивно восприняты рынком и придутся по душе пользователям, заявил РИА Новости глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. Apple разрабатывает уникальную игровую консоль

Apple представила новые операционные системы для своих мобильных устройств iOS15, iPadOS 15 и watchOS 8, которые будут доступны осенью. В частности, в новой ОС модернизирован интерфейс и работа браузера Safari, усовершенствовано приложение Maps. Кроме того, в новой версии браузера можно будет сохранять и группировать вкладки, доступ к которым можно будет получить с iPhone, iPad или компьютера Mac.

"Я считаю, что поскольку Apple пытается (пока не все удачно) создавать свои собственные варианты дополнительного контента, чтобы люди не уходили за пределы экосистемы, подобная вещь будет очень и очень полезна. Я рассчитываю, что новинки придутся по душе пользователям", — отметил собеседник агентства.

"Я считаю, вчерашняя презентация прошла очень хорошо. Было очень много новинок со стороны программного обеспечения, наверное, больше чем обычно. Думаю, что большинство из них должно быть позитивно воспринято рынком", — также сказал Кусков.

Он особо выделил изменения в браузере Safari, которое, по его словам, "полностью перепозиционировано с прошлого периода". Глава агентства также отметил изменения в фотогалерее, которая стала "вариантом не просто библиотеки фото", а предоставляет теперь "возможность использования больших данных и квалификации" их.

Что касается безопасности новой операционной системы, эксперт отметил, что в начале использования "бывает не все гладко", но все возникающие на первых порах проблемы компания, как правило, решает оперативно и качественно. "Кто-кто, а компания Apple заботиться о безопасности, наверное, больше других", — заключил Кусков.