МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Более 1,2 тысячи стартапов разработчиков технологий в сфере искусственного интеллекта (ИИ) получат господдержку в рамках одноименного федерального проекта нацпрограммы "Цифровая экономика" общим объемом более 13 миллиардов рублей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе совещания, посвящённого защите национальных интересов в области разработки ИИ.

"Важными результатами федпроекта станут: поддержка разработчиков ИИ-решений через гранты, акселерационные программы и субсидирование пилотных внедрений в отрасли. Общий объем — более 13 миллиардов рублей, планируется поддержать свыше 1200 проектов стартапов", — сказал Чернышенко, чьи слова передали в его аппарате.

Вице-премьер также пояснил, что правительством утверждены правила предоставления субсидий, в частности, на поддержку пилотных проектов апробации технологий ИИ в приоритетных отраслях и грантовую поддержку малых предприятий, занимающихся разработкой и коммерциализацией решений в сфере ИИ, акселерации проектов с применением ИИ.

Также предусматриваются субсидии на проведение хакатонов в сфере ИИ, а также на проведение мероприятий, направленных на формирование школьниками и студентами проектов в сфере ИИ, обеспечение получения гражданами дополнительного профессионального образования в области ИИ и смежных областях.

Кроме того, по его словам, будут созданы шесть опорных центров исследования ИИ, общий объем поддержки которых составит более 6 миллиардов рублей. Помимо этого, будут разработаны 50 программ высшего образования в сфере ИИ, планируется увеличить в семь раз количество выпускников в этой сфере, резюмировал вице-премьер.