МОСКВА, 9 июн – ПРАЙМ. В России готовят запрет на уменьшение срока службы для новинок потребительских товаров, которые представляют собой усовершенствованные версии уже продающейся продукции. Об этом пишут "Известия". Эксперт рассказала, когда ваш смартфон "превратится в тыкву"

Соответствующие поправки в закон "О защите прав потребителей" предлагает ввести Роспотребнадзор.

Так, из смысла проектируемой нормы следует, что если компания выпускала холодильник и заявляла, что он будет работать десять лет, для обновленной версии товара этот срок не может сократиться до пяти.

Согласно действующей редакции закона, на товары длительного пользования производитель вправе установить срок службы — время, в течение которого продукцию можно использовать по назначению. В этот период изготовитель несет ответственность за существенные недостатки товара, возникшие по его вине. В обязательном порядке фиксируют срок службы для продукции, которая становится опасной после его истечения. Это игрушки, коляски и велосипеды, а также инструменты и медицинские аппараты.

Председатель Союза потребителей Петр Шелищ пояснил изданию, что мировые бренды, не нуждающиеся в рекламе надежности своей продукции, норовят устанавливать срок службы поменьше на ту продукцию, которую люди обновляют часто. Тем самым изготовители подталкивают потребителей покупать новую модель, даже если предыдущая их вполне устраивает, но ее уже нельзя отремонтировать либо заменить в ней аккумулятор или зарядку. Эксперт считает, что в России должна быть норма, которая защитит людей от таких действий.

Председатель организации "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов указал на то, что в 2016 году Apple выпускала телефоны со сроком службы в пять лет, а уже в 2018 году — в три года.

Представитель Ассоциации торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК, куда, в частности, входят Apple, Canon, "М.Видео", Антон Гуськов заявил, что в российском законодательстве нет понятий, использованных в новелле. То есть, неясно, что Роспотребнадзор понимает под новым технологически усовершенствованным товаром, а также аналогичным товаром.

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