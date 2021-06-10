МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Самыми востребованными у работодателей в ближайшие 5-10 лет станут профессии, связанные с работой с данными, искусственным интеллектом, биотехнологиями и медициной, а также профессии на стыке информационных технологий и "цифры", рассказала РИА Новости генеральный директор Университета 20.35 Нина Яныкина. Названы самые высокооплачиваемые вакансии в российских городах

"Сегодня на российском рынке труда не хватает специалистов в области работы с big data и ИИ-технологиями. Мы это видим на примере растущего спроса как на образовательный контент со стороны обучающихся на платформе Университета 20.35, так и спроса на сотрудников с соответствующими компетенциями со стороны работодателей. Эти профессии будут востребованными в ближайшие 5-10 лет", – отметила Яныкина.

Как добавили в вузе, согласно данным платформы Университета 20.35 и исследованиям запросов работодателей со стороны крупных российских компаний, спрос на дата-специалистов и сотрудников в сфере искусственного интеллекта растет во всех отраслях экономики. Наблюдается возрастающий спрос на "цифровых" специалистов и в традиционных областях, например, в сфере образования нужны специалисты по работе с цифровым следом.

"Также, по нашим прогнозам, в этот период сохранится востребованность специалистов в сфере IT и цифровизации. Что касается биотехнологий и медицины, то о необходимости качественно готовить специалистов, способных проводить исследования, разрабатывать и внедрять новые технологии, в том числе в повседневную медицинскую практику, свидетельствует пандемия и ее последствия", – добавила гендиректор вуза.

По словам Яныкиной, возрастающий интерес к "цифровым" профессиям наблюдается и со стороны взрослого населения. Она пояснила, что в 2020 году в рамках программы Персональных цифровых сертификатов обучение по профессиям будущего прошли почти 40 тысяч человек.

"Самым популярным направлением среди слушателей стал цифровой маркетинг и медиа: на курсы в этой категории зарегистрировались порядка 30% пользователей. Другие выбираемые программы – "Создание сайта на платформе Tilda. Основы интернет-маркетинга", "Основы SMM" и "Контент-маркетинг и продвижение в социальных сетях", – отметила Яныкина.

В пятерку самых востребованных направлений, по ее словам, также вошли программирование и создание IТ-продуктов, цифровой дизайн, большие данные и системное администрирование.

Яныкина также обратила внимание на то, что особую роль начинают играть компетенции soft skills, поскольку без мягких навыков будущим выпускникам будет сложно продвинуться по карьерной лестнице и стать успешными.

"Умение работать в команде, работать в условиях неопределенности, коммуникативные навыки необходимы как менеджерам и предпринимателям, так и техническим специалистам… Сейчас будущее за командами, в том числе распределенными технологическими командам. А для их эффективной работы нужны соответствующие soft skills", – пояснила эксперт.

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