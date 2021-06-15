2021-06-15T18:06:10+03:00
2021-06-15T18:06:10+03:00
2021-06-15T18:06:10+03:00
2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210615/833937972.html
Apple представила платную подписку на каналы с подкастами
Технологии
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Американская корпорация Apple представила возможность платной подписки на каналы с подкастами через свое приложение, сообщается в пресс-релизе компании. "С сегодняшнего дня... ПРАЙМ, 15.06.2021
apple, новости, технологии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Американская корпорация Apple представила возможность платной подписки на каналы с подкастами через свое приложение, сообщается в пресс-релизе компании.
"С сегодняшнего дня слушатели из более чем 170 стран и регионов смогут купить подписку на отдельные подкасты или группы подкастов через каналы, что упростит способы поддержки любимых авторов", — говорится в сообщении.
Стоимость подписки устанавливается создателями каналов и должна быть не меньше 0,49 доллара в месяц. Пользователям будет предоставлена возможность подписываться на более чем один канал, список подписок будет отражаться в аккаунте.
Отмечается, что подписчикам будут доступны дополнительные функции, которые включают в себя прослушивание подкастов без рекламы, а также ранний доступ к контенту непосредственно через приложение Apple Podcasts.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.