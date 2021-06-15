МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Американская корпорация Apple представила возможность платной подписки на каналы с подкастами через свое приложение, сообщается в пресс-релизе компании. Twitter разрешит пользователям стереть упоминания о себе из соцсети

"С сегодняшнего дня слушатели из более чем 170 стран и регионов смогут купить подписку на отдельные подкасты или группы подкастов через каналы, что упростит способы поддержки любимых авторов", — говорится в сообщении.

Стоимость подписки устанавливается создателями каналов и должна быть не меньше 0,49 доллара в месяц. Пользователям будет предоставлена возможность подписываться на более чем один канал, список подписок будет отражаться в аккаунте.

Отмечается, что подписчикам будут доступны дополнительные функции, которые включают в себя прослушивание подкастов без рекламы, а также ранний доступ к контенту непосредственно через приложение Apple Podcasts.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.