МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Более 30 женщин подали гражданский иск против канадской компании MindGeek — владельца крупнейшего мирового порносайта Pornhub, сообщает агентство Canadian Press. В США отменили запрет на использование TikTok и WeChat

"Иск, поданный в окружной суд штата Калифорния, утверждает, что Pornhub и MindGeek сознательно получали выгоду посредством видеороликов, изображающих изнасилования, сексуальную эксплуатацию детей, а также связанный с торговлей людьми и другим формами сексуального контента без согласия участников", — говорится в заявлении международной юридической фирмы Rudnick Brown, которая представляет интересы 34 женщин-истцов.

Как сообщает телеканал CBS, сама компания категорически отрицает обвинения. По словам ее представителей, сравнение MindGeek с "преступным предприятием" выглядит "совершенно абсурдным, полностью необоснованным и абсолютно не соответствующим истине".

В декабре 2020 года газета New York Times опубликовала материал, в котором говорилось, что на сайте Pornhub размещаются видео с участием девочек-тинейджеров, которые стали жертвами насилия или торговли людьми. После этого крупнейшие в мире компании по обслуживанию кредитных карт Mastercard и Visa запретили использование своих инструментов на сайте. Руководство Pornhub в связи со скандалом заявило о "безусловной приверженности к борьбе с материалами сексуального насилия над детьми". Через несколько дней стало известно, что сайт удалил несколько миллионов роликов, которые не прошли необходимую верификацию.

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