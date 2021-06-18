МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Российские пользователи мессенджера Telegram стали чаще получать сообщения с файлами на китайском языке, содержащие вредоносное ПО, впервые замеченные экспертами ещё в апреле прошлого года, говорится в сообщении "Лаборатории Касперского". Эксперт рассказал о приложениях, защищающих от телефонных мошенников

"Впервые атаки на российских пользователей Telegram, в ходе которых вредоносное ПО распространялось через файлы с названиями на китайском языке, мы обнаружили в апреле 2020 года. И количество атак, и разнообразие распространяемых таким образом зловредов продолжает увеличиваться", — сообщил руководитель отдела мониторинга угроз и эвристического детектирования "Лаборатории Касперского" Денис Паринов, слова которого приводятся в сообщении.

Вложения, которые получают пользователи в ходе таких рассылок, "являются вредоносными и представляют собой троянцы семейства Gh0st", отмечает компания. Если открыть их на версии мессенджера, установленной на стационарном компьютере, они атакуют операционную систему Windows.

Главный эксперт "Лаборатории" Сергей Голованов добавил, что это вредоносное ПО "обладает почти полным функционалом RAT (Remote Admin Tool — средство удаленного доступа): умеет перехватывать нажатия клавиш и красть пароли из приложений, удалённо подключаться к рабочему столу, содержит модули для работы с веб-камерой".

Эксперты рекомендуют пользователям Telegram сохранять бдительность и не открывать вложения в сообщениях от незнакомых отправителей, присылаемых по электронной почте и в мессенджерах.