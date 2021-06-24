НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июн — ПРАЙМ. Мир начнет строить мобильные сети нового поколения 6G уже через десять лет, в России это произойдет еще на несколько лет позже, причем общие мировые затраты на научно-исследовательские работы на это превысят 100 миллиардов долларов, рассказал РИА Новости заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха Александр Сиволобов. Эксперт рассказал о барьерах на пути внедрения сетей 6G

"Мир приступит к строительству мобильных сетей следующего, шестого, поколения через 10 лет. К этому моменту совокупные мировые расходы на научно-исследовательские работы для 6G, по нашей оценке, превысят 100 миллиардов долларов. Как и 5G, в России это поколение мобильной связи выйдет в коммерческую эксплуатацию несколько позже, по нашей оценке, в 2033-2036 годах", — сказал Сиволобов.

"Мы в Сколтехе в 2020 году показали прототип оптоэлектронного преобразователя, который стал первым представителем экспериментальной отечественной радиоэлектронной компонентной базы для создания оборудования мобильной связи нового поколения", — напомнил он.

Эксперт отметил, что 160 операторов в 60 странах мира уже запустили мобильную связь пятого поколения. "В России 5G в коммерческую эксплуатацию запустится немного позже: в 2023-2024 году. Это связано с тем, что у нас сети будут строиться на основе отечественного оборудования и программного обеспечения. Это решение продиктовано необходимостью восстановления отечественной телекоммуникационной промышленности и защиты ключевой инфраструктуры, ведь сети мобильной связи к ним относятся", — пояснил он.

Сиволобов также отметил, что Сколтех участвует в разработке отечественного оборудования для сетей пятого поколения с самого начала. "В прошлом году мы показали действующую в сети оператора базовую станцию 5G на основе отечественного программного обеспечения. В сколтеховской лаборатории наши специалисты уже приступили к работе с прототипами отечественного оборудования для базовой станции, которые разработали наши партнеры. И также наша команда провела лабораторные запуски автономной сети 5G, которая может использоваться российскими и иностранными предприятиями для покрытия мобильной связью промышленных объектов без оператора", — рассказал он.

"Современная экономика задыхается без быстрой и надежной связи. Потребители покупают все больше мобильных устройств, датчиков, машин и оборудования, которым нужна быстрая беспроводная связь с минимальными задержками. Увеличивающийся парк более совершенных устройств передает и получает все больше трафика. Например, в прошедшем 2020 году мобильный трафик вырос в 1,5 раза и рост продолжается. Эти факторы являются ключевыми причинами растущего спроса на более современные технологии связи", — заявил эксперт.

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