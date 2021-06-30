2021-06-30T13:49:00+03:00
2021-06-30T13:50:18+03:00
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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210630/834072869.html
Google отказалась локализовать данные россиян
Технологии
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Американская компания Google не локализовала данные российских граждан на территории России, в отношении нее составлен административный протокол, сообщает пресс-служба... ПРАЙМ, 30.06.2021
google, роскомнадзор, данные, новости, технологии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Американская компания Google не локализовала данные российских граждан на территории России, в отношении нее составлен административный протокол, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.
"Тридцатого июня Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Google LLC по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ. Руководство американской компании не смогло подтвердить факт локализации баз данных российских пользователей на территории России", — говорится в сообщении.
Ведомство подчеркивает, что отсутствие подтверждения факта локализации баз данных российских граждан на территории РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; на юридических лиц — от 1 миллиона до 6 миллионов рублей.
Кроме того, Роскомнадзор ожидает ответа от Facebook и Twitter в связи с требованием о локализации данных российских граждан, может возбудить административное производство.