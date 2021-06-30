МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Американская компания Google не локализовала данные российских граждан на территории России, в отношении нее составлен административный протокол, сообщает пресс-служба Роскомнадзора. Telegram и Google грозят новые штрафы за неудаление запрещенного контента

"Тридцатого июня Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Google LLC по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ. Руководство американской компании не смогло подтвердить факт локализации баз данных российских пользователей на территории России", — говорится в сообщении.

Ведомство подчеркивает, что отсутствие подтверждения факта локализации баз данных российских граждан на территории РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; на юридических лиц — от 1 миллиона до 6 миллионов рублей.

Кроме того, Роскомнадзор ожидает ответа от Facebook и Twitter в связи с требованием о локализации данных российских граждан, может возбудить административное производство.