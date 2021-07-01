МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Таганский суд города Москва из-за нарушения права на частную жизнь признал незаконной работу Telegram-бота "Глаз Бога". Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

"Решением Таганского суда Москвы деятельность интернет — ресурса https://t.me/eogdatabotbot/ признана незаконной и нарушающей права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, информация, распространяемая посредством сети интернет на интернет-ресурсе https://t.me/eogdatabotbot/, а ровно и её распространение иными интернет-ресурсами признаны информацией, обрабатываемой с нарушением законодательства РФ в области персональных данных", — отметила собеседница агентства.

Она пояснила, что это решение суда является основанием для включения интернет-ресурса в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.

Иск о блокировке был подан Роскомнадзором к Евгению Антипову — основателю Telegram-бота "Глаз Бога". Его представитель Сергей Каленик пояснил агентству, что и в иске, и в решении суда указан клон бота.

"Мы приходим в процесс и видим, что это не наш бот… Никакой ответственности Антипову судебным решением не установлено", — отметил юрист.

Роскомнадзор внесет Telegram-бот "Глаз Бога" в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных после решения суда Москвы, признавшего деятельность сервиса незаконной, сообщает ведомство.

"Распространение информации, полученной посредством Telegram-бота, признано незаконным… На основании решения суда соответствующий интернет-ресурс будет включен в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных", — говорится в сообщении Роскомнадзора.

Доступ к ресурсам, включенным в этот реестр, по закону должен быть ограничен.

Ранее в ведомство поступили обращения граждан, жалующихся на Telegram-сервис "Глаз Бога". Они просили Роскомнадзор проанализировать законность сбора, обработки и распространения персональных данных сервисом.