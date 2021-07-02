МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, наделяющий Роскомнадзор полномочиями по ведению учета рекламы в интернете. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В России одобрена блокировка звонков и SMS с подменных номеров

Роскомнадзор с 1 сентября 2022 года будет осуществлять учет, хранение и обработку информации о распространенной в интернете рекламы, в том числе сведений о рекламодателях и рекламораспространителях такой рекламы, операторах рекламных систем. Состав такой информации определит правительство РФ.

Рекламодатели, рекламораспространители и операторы рекламных систем (за исключением оператора социальной рекламы), разместившие в интернете рекламу, будут обязаны предоставлять информацию о такой рекламе Роскомнадзору. Сделать это они смогут как самостоятельно, так и через владельцев электронных программ, предназначенных для распространения рекламы в интернете.

Передаваемая в Роскомнадзор информация должна храниться не менее пяти лет со дня ее получения.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением норм, для которых установлен иной срок.