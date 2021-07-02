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2021-07-02T17:12:42+03:00
2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210702/834098950.html
Роскомнадзор будет следить за рекламой в интернете
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Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, наделяющий Роскомнадзор полномочиями по ведению учета рекламы в интернете. Документ опубликован на официальном интернет-портале... ПРАЙМ, 02.07.2021
интернет, владимир путин, реклама, роскомнадзор, новости, технологии, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, наделяющий Роскомнадзор полномочиями по ведению учета рекламы в интернете. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Роскомнадзор с 1 сентября 2022 года будет осуществлять учет, хранение и обработку информации о распространенной в интернете рекламы, в том числе сведений о рекламодателях и рекламораспространителях такой рекламы, операторах рекламных систем. Состав такой информации определит правительство РФ.
Рекламодатели, рекламораспространители и операторы рекламных систем (за исключением оператора социальной рекламы), разместившие в интернете рекламу, будут обязаны предоставлять информацию о такой рекламе Роскомнадзору. Сделать это они смогут как самостоятельно, так и через владельцев электронных программ, предназначенных для распространения рекламы в интернете.
Передаваемая в Роскомнадзор информация должна храниться не менее пяти лет со дня ее получения.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением норм, для которых установлен иной срок.