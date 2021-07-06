ВАШИНГТОН, 6 июл — ПРАЙМ. Пентагон отказался от проекта создания облачной инфраструктуры хранения данных JEDI стоимостью 10 миллиардов, за который судятся компании Microsoft и Amazon, он признан устаревшим, сообщило оборонное ведомство США во вторник. Корпорациям Google и Amazon приготовили глобальные проблемы

Согласно заявлению Пентагона, проект признан не отвечающим ставящимся задачам, "ввиду меняющихся требований, возросшим знаниям об облаке (как способе хранения данных — ред.) и прогресса в индустрии".

Ведомство при этом не отказывается от идеи создания собственного облака для хранения информации и объявило, что на смену JEDI придет проект JWCC (Joint Warfighter Cloud Capability). Планируется, что он будет совместно реализован несколькими компаниями.

В Пентагоне сообщили, что рассчитывают получить предложения как от Amazon, так и от Microsoft, которых министерство обороны называет "единственными операторами облачной инфраструктуры, возможности которых отвечают его требованиям". Между тем, говорят в ведомстве, не исключено, что в ходе тендера будут рассматриваться предложения и других компаний.

Компания Microsoft в 2019 году получила военный контракт на 10 миллиардов долларов на создание облачной инфраструктуры хранения данных. Компания Amazon, которая считалась фаворитом тендера, подала иск в федеральный суд США, оспаривающий решение Пентагона и добилась блокировки контракта. Оборонное ведомство совместно с Microsoft безуспешно пыталось добиться отзыва этого решения, но представители ведомства не исключали, что проект может быть свернут.