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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210710/834164114.html
Самый популярный iPhone рекордно подешевел
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Стоимость востребованного на рынке iPhone 11 снизилась на 25%. Об этом сообщило издание Hi-Tech Mail.ru. Согласно каталогу проекта, аппарат в базовой версии с 64 гигабайтами... ПРАЙМ, 10.07.2021
apple, iphone, новости, технологии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Стоимость востребованного на рынке iPhone 11 снизилась на 25%. Об этом сообщило издание Hi-Tech Mail.ru.
Согласно каталогу проекта, аппарат в базовой версии с 64 гигабайтами встроенной памяти можно приобрести в России за 45 тысяч рублей. При этом на старте продаж устройство было доступно минимум за 60 тысяч рублей. В настоящий момент телефон продается в официальном интернет-магазине Apple за 55 тысяч рублей.
В начале лета аналитики Counterpoint Research назвали iPhone 11 самым популярным смартфоном Apple в мире. Рекордно подешевевший девайс имеет 6,1-дюймовый IPS-экран, чип Apple A13 Bionic, четыре гигабайта оперативной памяти, двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый. Телефон вышел с Face ID, NFC, поддержкой беспроводной зарядки.
Многие журналисты отмечают, что также в России подешевел преемник iPhone 11. Модель iPhone 12 доступна на рынке минимум за 59 тысяч рублей. От телефона 2019 года новый аппарат отличается наличием более мощного процессора и OLED-экрана.