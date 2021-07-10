МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Стоимость востребованного на рынке iPhone 11 снизилась на 25%. Об этом сообщило издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу проекта, аппарат в базовой версии с 64 гигабайтами встроенной памяти можно приобрести в России за 45 тысяч рублей. При этом на старте продаж устройство было доступно минимум за 60 тысяч рублей. В настоящий момент телефон продается в официальном интернет-магазине Apple за 55 тысяч рублей. Стоимость акций Apple побила исторический рекорд

В начале лета аналитики Counterpoint Research назвали iPhone 11 самым популярным смартфоном Apple в мире. Рекордно подешевевший девайс имеет 6,1-дюймовый IPS-экран, чип Apple A13 Bionic, четыре гигабайта оперативной памяти, двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый. Телефон вышел с Face ID, NFC, поддержкой беспроводной зарядки.

Многие журналисты отмечают, что также в России подешевел преемник iPhone 11. Модель iPhone 12 доступна на рынке минимум за 59 тысяч рублей. От телефона 2019 года новый аппарат отличается наличием более мощного процессора и OLED-экрана.