МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Сервис микроблогов Twitter с 3 августа откажется от функции Fleets, позволяющей размещать исчезающие через 24 часа публикации, аналогичные Stories ("сторис") в Instagram, сообщил в блоге компании ее вице-президент Илья Браун. Microsoft представила облачную службу для удаленной работы

"Мы надеялись, что Fleets помогут большему числу людей чувствовать себя комфортно, присоединяясь к беседе в Twitter. Но за время, прошедшее с тех пор, как мы представили Fleets, мы не заметили, что людей, которые присоединяются к беседе с Fleets, стало больше, как мы надеялись. Поэтому 3 августа Fleets больше не будут доступны в Twitter", — сообщил он.

По его словам, основываясь на опыте использования Fleets, компания будет разрабатывать другие способы вовлечения пользователей в беседы. В частности, соцсеть будет тестировать новые возможности, связанные с использованием камеры. В верхней части страницы, где раньше находились исчезающие публикации, пользователи по-прежнему будут видеть аудиокомнаты (spaces), когда "тот, на кого вы подписаны, организует онлайн-беседу или участвует в ней".

Функцию Fleets сеть микроблогов запустила в ноябре прошлого года. В качестве Fleets пользователи публикуют текстовые сообщения, фотографии и видео. Подобную функцию ранее ввели другие социальные сети, среди которых Instagram, YouTube, Facebook и Snapchat.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.