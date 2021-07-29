МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" в четверг после 14 лет ожидания на Земле и восьми дней орбитального полета пристыковался к Международной космической станции (МКС), следует из трансляции стыковки, которую ведет "Роскосмос".

Согласно трансляции, "Наука" в автоматическом режиме причалила к стыковочному узлу другого российского модуля МКС — "Звезда".

МЛМ стал первым за 11 лет российским модулем, отправленным к МКС. Последним до сегодняшнего дня был малый исследовательский модуль "Рассвет", отправленный к станции в 2010-м.

С прибытием "Науки" космонавтам на российском сегменте станет комфортнее: в модуле предусмотрена каюта, которая станет третьей на российском сегменте. До этого при наличии трех российских космонавтов на орбите одному из них приходилось ночевать у американских коллег. В модуле также установлен второй санузел — в дополнение к имеющемуся в "Звезде".

"Наука" также самый тяжелый российский модуль станции, следует из данных на сайте "Роскосмоса". На МКС тяжелее только японский модуль "Кибо", да и то за счет того, что собран из двух частей.

МЛМ стал пятым модулем российского сегмента и добавился к функционально-грузовому блоку "Заря" (создан на средства НАСА и принадлежит им, запущен в 1998 году, стал первым модулем МКС), служебному модулю "Звезда" (2000), малым исследовательским модулям "Поиск" (2009) и "Рассвет" (2010).

ЗАПУСК И ПОЛЕТ

Новый модуль был успешно запущен с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Протон-М" 21 июля. Дальнейший полет, как сообщало Европейское космическое агентство (их роботизированная рука ERA установлена на модуле), проходил с рядом замечаний, которые за время автономного полета удалось преодолеть.

Двадцать шестого июля, чтобы освободить стыковочный узел МКС к прибытию "Науки", Центр управления полетами отстыковал и затопил в Тихом океане находившийся в составе станции 20 лет модуль "Пирс" — шлюзовую камеру, через которую российские космонавты выходили в открытый космос. Там самым "Пирс" стал первым модулем МКС, который свели с орбиты. Затем с помощью камеры на канадской руке-манипуляторе специалисты осмотрели стыковочный узел модуля "Звезды" и убедились, что никакой посторонний предмет не помешает стыковке "Науки".

ПОСЛЕ СТЫКОВКИ

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса", примерно через три часа после стыковки, когда будет проверена герметичность стыковки и выравнено давление между модулем и станцией, космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров смогут открыть переходной люк в "Науку" и начать его разгрузку.

Интеграция модуля в состав станции займет, как рассказал ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, шесть-восемь месяцев и потребует до десяти выходов космонавтов в открытый космос. Во время этих работ космонавтам предстоит протянуть различные кабельные сети и трубопроводы, установить поверх МЛМ-У шлюзовую камеру, радиационный теплообменник, средства крепления крупногабаритных объектов.

Как рассказывал в 2019 году начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов, после пристыковки модуля "Наука" вырастет научная отдача от российского сегмента МКС. О проблемах с этим говорилось еще в 2015 году. Тогда экспертный совет военно-промышленной комиссии объяснял это тем, что основная масса исследований была уже выполнена на станциях "Салют" и "Мир", а введение новых модулей российского сегмента МКС для "свежих" исследований задерживается.

На сайте госкорпорации приведен перечень из 13 экспериментов, которые планируется провести внутри МЛМ. Они будут проводиться на 16 рабочих местах снаружи модуля и на 14 внутри.

Запуск "Науки" приблизит завершение строительства российского сегмента станции, затянувшееся более чем на 20 лет: 24 ноября нынешнего года планируется запустить узловой модуль "Причал", который, возможно, станет последним отсеком.

Ранее завершить строительство предполагалось запуском Научно-энергетического модуля, но весной 2021 года было решено использовать его как основу для создания новой российской орбитальной станции. За несколько дней до запуска "Науки" Дмитрий Рогозин сообщил, что в конце июля станут понятны планы по созданию новой станции, а значит и то, куда полетит Научно-энергетический модуль — к МКС или на новую высокоэллиптическую орбиту.

КАК ДЕЛАЛИ "НАУКУ"

"Наука" является практически полной копией первого модуля МКС — "Зари". Ее начали строить в 1995 году как наземный дублер этого модуля. В 2004 году было решено расширить российский сегмент: чтобы сэкономить, решили переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск назначили на 2007 год, однако в срок завершить изготовление не успели. На протяжении многих лет старт откладывался.

В 2013 году, когда модуль практически подготовили к отправке на космодром, при проверке топливной системы были обнаружены посторонние частицы. Это грозило большими проблемами, поскольку после выведения на орбиту модуль должен был добраться к МКС на своих двигателях.

В случае засора двигатели могли заглохнуть, и на околоземной орбите остался бы неуправляемый 20-тонный объект. Если бы модулю все же удалось своим ходом добраться до станции, то посторонние частицы могли бы вывести из строя двигательную систему МКС, поскольку "Наука" должна была подсоединяться к топливной системе российского сегмента. Китайская DiDi опровергла сообщения о намерении стать частной компанией

Модуль вернули на доработку. С тех пор "Наука" дорабатывалась на предприятии-изготовителе в Центре Хруничева. Чтобы избавиться от засора в трубопроводе, его многократно промывали, а баки модуля предлагали заменить новыми.

В рамках доработки модуля его трубопроводы заменили на новые, провели максимальную очистку баков, а также добавили внешнюю платформу для размещения снаружи научной аппаратуры. После модернизации многофункциональный лабораторный модуль "Наука" получил новое название — МЛМ-У, где "У" — усовершенствованный. В 2020 году модуль был отправлен на Байконур, где прошел все предстартовые испытания.