МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Судебный участок 422 Таганского района Москвы зарегистрировал протокол на мессенджер WhatsApp за отказ локализовать в РФ персональные данные российских пользователей, сообщили РИА Новости в суде. Штрафы за нарушение прав потребителей предложили увеличить

"В суд поступил протокол на WhatsApp LLC по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ", — сказали в суде, уточнив, что дата рассмотрения еще не назначена.

Данная статья предусматривает ответственность за отказ при сборе персональных данных россиян обеспечить их хранения с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает штраф до шести миллионов рублей.

Ранее за аналогичные нарушения уже были оштрафованы Google, Twitter и Facebook, которому принадлежит компания WhatsApp Inc.