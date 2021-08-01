МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск предлагал генеральному директору Apple Тиму Куку уступить ему свое место, сообщает CNN. Илон Маск обрушился с резкой критикой на Apple

В частности, телеканал цитирует отрывки из новой книги журналиста The Wall Street Journal Тима Хиггинса "Силовая игра: Tesla, Илон Маск и ставка века". Автор книги пишет о том, что пять лет назад глава корпорации Apple предлагал Маску выкупить у него предприятие по производству автомобилей.

После этого, отмечается в книге, Маск звонил Куку и заявил, что готов на сделку пи условии, если сам возглавит корпорацию. Гендиректор Apple в ответ выругался и бросил трубку.

Официально оба участника отрицают даже факт такого разговора.