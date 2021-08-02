МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ приняло новые правила разработки административных регламентов предоставления госуслуг, разработанные Минэкономразвития РФ, что позволит избавить гражданина от необходимости самостоятельно изучать перечень услуг и сверять, может ли он на них претендовать, говорится в сообщении пресс-службы министерства. Кабмин выделит 8 миллиардов рублей на субсидии малому и среднему бизнесу

"Для того, чтобы получить все полагающиеся гражданину меры социальной поддержки, больше не нужно тратить время на самостоятельное изучение всего перечня имеющихся государственных услуг и сверять, может ли он на них претендовать", — говорится в сообщении.

"Теперь при регламентации госуслуг будут использованы инновационные инструменты, среди которых профилирование заявителя. По сути, механизм профилирования освободит граждан от необходимости разбираться в документах, требующихся для предоставления услуги", — поясняет Минэкономразвития.

Так, портал "Госуслуги" автоматически будет предлагать вариант услуги, подобранный под конкретного заявителя, с четким перечнем необходимых документов, сроками предоставления услуги и конкретным результатом. Для этого гражданину нужно будет заполнить все разделы личного кабинета на портале.

"Например, при предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг портал "Госуслуг" укажет какой комплект документов требуется подать гражданину в зависимости от его гражданства, состава семьи, наличия или отсутствия зарегистрированных в квартире людей", — добавляется в сообщении.

В свою очередь, в зависимости от возраста, трудового стажа, наличия наград, состояния здоровья и других факторов портал определит, на какие из видов пенсий может претендовать гражданин. "В Минэкономразвития России ожидают, что полномасштабное внедрение механизма профилирования в рамках более чем 600 федеральных услуг произойдет до 1 января 2023 года, а для всех региональных и муниципальных услуг — до 1 января 2024 года", — заключает министерство.