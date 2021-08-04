МОСКВА, 4 авг – ПРАЙМ. Есть ряд признаков, позволяющих определить поддельное зарядное устройство, которое может нанести вред смартфону вплоть до вывода его из строя. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Эксперт объяснил, как сотовые операторы прячут платные услуги

"Зайдите на сайт производителя и посмотрите, сколько зарядное устройство стоит у них на сайте. В силу каких-то особенностей в других местах цены могут быть ниже до 10%, но все, что меньше, должно вызывать подозрение. Также стоит смотреть на качество упаковки. Если вам продают комплектующие в "мешочке", стоит задуматься", — отметил эксперт.

Он добавил, что зарядное устройство от производителя, не вызывающего доверие, может не только быстро выйти из строя, но и представлять опасность для пользователя.

"Не стоит покупать поддельные устройства: если провода плохо сделаны, можно повредить порт зарядки смартфона, более того, может произойти замыкание и возгорание", – предупредил Кусков.

Чтобы приобретенное оборудование не оказалось поддельным, покупать "зарядку" лучше в официальном магазине, посоветовал эксперт. В фирменном салоне должны продаваться зарядные устройства от производителя смартфона, которые точно не навредят гаджету, пояснил он.

"Все, что поставляется с тем или иным телефоном, является официальным комплектом поставщика. Дополнительное оборудование, если есть такая возможность, тоже лучше приобретать в официальных магазинах, салонах. Все дополнительное оборудование, которое вы приобретаете не в официальных магазинах, может стоить гораздо меньше, но, естественно, обеспечит меньший уровень качества, а может и навредить телефону", — объяснил Кусков.

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