МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Приобретая "умную колонку", стиральную машину или пылесос с возможностью управления с мобильного телефона, потребители часто выбирают более дешевые устройства, которые могут представлять опасность для своих владельцев, рассказал в интервью РИА Новости директор по росту компании Bi.Zone (дочерняя структура "Сбера") Рустэм Хайретдинов. Назван срок появления 6G в России

"Я вижу основную проблему IoT (интернет вещей – ред.) в том, что исторически сложившаяся модель продаж подобных девайсов уделяет мало внимания вопросу безопасности. Интернет вещей долгое время оставался в потребительском рынке, пользователи голосовали кошельком: выбирали более дешевые устройства, в то время как устройства производителя, внимательно относящегося к вопросам безопасности, стоили дороже", — сказал он.

"В нашей лаборатории мы проводили исследования недорогих устройств, где обнаружили крайне низкую степень защиты. Почему так происходит? Дело в том, что их производство обычно отдается на аутсорс в Китай, где разработчики ограничиваются написанием двух-трех программ или перерисовкой интерфейса. Таким образом, что реально находится у устройства "под капотом", не знает даже вендор", — пояснил эксперт.

Он напомнил, что еще совсем недавно у всех роутеров стоял пароль по умолчанию admin\admin. "Как не трудно догадаться, этим активно пользовались мошенники. Понемногу ситуация исправилась, но это заняло определенное время", — сказал Хайретдинов.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.

Читайте также:

Специалист рассказал о бытовых приборах, которые шпионят за вами