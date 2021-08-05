МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. У современных кнопочных телефонов существует ряд рядом преимуществ перед смартфонами, из-за чего спрос на них остается стабильно высоким. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на комментарий директора информационно-аналитического агентства Telecom Daily Дениса Кускова. Эксперт объяснил, как зашифровать секретный файл при отправке

Эксперт сказал, что "с точки зрения безопасности можно сказать, что смартфон — это локальное устройство, которое имеет доступ к фотографиям и различному контенту, к банковским данным. А кнопочный телефон — это обыкновенная "звонилка", не имеющая дополнительных возможностей и конфиденциальной информации о владельце".

Кусков также напомнил, что смартфон нужно заряжать чуть ли не два раза в день, в то время как кнопочный телефон может работать несколько дней на одном заряде.

"Часть людей сейчас используют эти телефоны и будут использовать в дальнейшем. Если взять продажи сотовых телефонов по России, то где-то порядка 25% людей используют кнопочные устройства. Это и частные лица, которые заменяют кнопочным телефоном стационарный, чтобы платить меньше денег, и бизнес-компании, которые используют кнопочный телефон в рабочих целях", — заключил эксперт.