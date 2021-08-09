МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Российские власти рассматривают возможность к 2022 году перевести всех государственных служащих и сотрудников бюджетных организаций (в том числе — учителей) на российские мессенджеры и другие ИТ-сервисы, пишет "Коммерсант" со ссылкой на план мероприятий госпрограммы "Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий".

Программа разработана Минцифры и направлена на рассмотрение в правительство.

В документе отмечается, что к концу года министерство подготовит нормативную базу для перевода госслужащих и бюджетников на госплатформу "поддержки рабочих коммуникаций". Она будет включать в себя почту, мессенджеры и сервисы видеосвязи.

Уже к февралю 2022 года Минобразования и Минпросвещения разработают рекомендации для преподавателей школ и вузов. По ним педагоги смогут общаться с родителями, школьниками и студентами только через российские сервисы.

Эту инициативу еще в июле одобрила правкомиссия по цифровому развитию, прокомментировали изданию в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Там отметили: концепция госплатформы подразумевает развитие сервисов для оперативного обмена данными между ведомствами, в том числе во время удаленной работы.

Кроме мессенджеров и почты, платформа будет содержать