Xiaomi представила нового четвероногого робота-компаньона CyberDog
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Китайская технологическая компания Xiaomi представила нового четвероногого робота-компаньона CyberDog, сообщается в релизе компании.
"Сегодня Xiaomi сделала еще один смелый шаг в исследовании технологий будущего, представив своего нового четвероногого робота CyberDog на основе биотехнологий. Запуск CyberDog — это кульминация инженерного мастерства Xiaomi, воплощенная в роботе-компаньоне с открытым исходным кодом", — говорится в релизе.
Отмечается, что двигатели, разработанные Xiaomi, обеспечивают роботу высокую скорость, маневренность и широкий диапазон движений. CyberDog может совершать ряд движений со скоростью 3,2 метра в секунду и такие сложные действия, как сальто назад. Кроме того, робот может реагировать на голосовые команды и следовать за своим владельцем.
По данным релиза, для полного моделирования биологических организмов CyberDog оснащен 11 высокоточными датчиками, в том числе сенсорными датчиками, камерами, ультразвуковыми датчиками, модулями GPS.
Компания сообщила, что выпустит одну тысячу четвероногих роботов для поклонников Xiaomi, инженеров и энтузиастов робототехники "с целью совместного изучения огромных возможностей CyberDog".
Xiaomi — китайская компания, основанная в 2010 году, занимается производством смартфонов, планшетов, а также умных товаров для дома. Ее IPO в июле 2018 года на бирже Гонконга стало крупнейшим в технологической отрасли после проведенного в 2014 году первичного размещения акций китайского интернет-гиганта Alibaba.
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