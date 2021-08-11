МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Китайская технологическая компания Xiaomi представила нового четвероногого робота-компаньона CyberDog, сообщается в релизе компании. Xiaomi впервые в истории обогнала Apple по поставкам смартфонов

"Сегодня Xiaomi сделала еще один смелый шаг в исследовании технологий будущего, представив своего нового четвероногого робота CyberDog на основе биотехнологий. Запуск CyberDog — это кульминация инженерного мастерства Xiaomi, воплощенная в роботе-компаньоне с открытым исходным кодом", — говорится в релизе.

Отмечается, что двигатели, разработанные Xiaomi, обеспечивают роботу высокую скорость, маневренность и широкий диапазон движений. CyberDog может совершать ряд движений со скоростью 3,2 метра в секунду и такие сложные действия, как сальто назад. Кроме того, робот может реагировать на голосовые команды и следовать за своим владельцем.

По данным релиза, для полного моделирования биологических организмов CyberDog оснащен 11 высокоточными датчиками, в том числе сенсорными датчиками, камерами, ультразвуковыми датчиками, модулями GPS.

Компания сообщила, что выпустит одну тысячу четвероногих роботов для поклонников Xiaomi, инженеров и энтузиастов робототехники "с целью совместного изучения огромных возможностей CyberDog".

Xiaomi — китайская компания, основанная в 2010 году, занимается производством смартфонов, планшетов, а также умных товаров для дома. Ее IPO в июле 2018 года на бирже Гонконга стало крупнейшим в технологической отрасли после проведенного в 2014 году первичного размещения акций китайского интернет-гиганта Alibaba.

Читайте также:

IPhone и Samsung сместили с вершины