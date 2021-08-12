МОСКВА, 12 авг – ПРАЙМ. Если компьютер пострадал от вымогателей, которые заразили систему шифратором файлов, их все еще можно восстановить, рассказал "Газете.Ru" PR-менеджер компании ESET в России и СНГ Михаил Бочаров. Пользователям объяснили, как удалить себя из баз данных мошенников

Он предостерег от того, чтобы переводить злоумышленникам деньги. "Обратитесь к профессионалам сферы кибербезопасности, с большой долей вероятности им удастся подобрать дешифратор, что выйдет дешевле и убережет от дальнейшего шантажа со стороны мошенников. Еще один способ – найти бесплатный дешифратор в интернете и на тематических форумах», — посоветовал эксперт.

Он также отметил, что можно попытаться восстановить данные самостоятельно из предыдущих версий системы.

Бочаров напомнил, что есть копии файлов и папок, автоматически сохраняющиеся при создании точки восстановления — их еще называют теневыми копиями.

"Если в Windows 10 было настроено резервное копирование, то восстановите потерянные данные из копии в три шага: в поле поиска или на панели задач найдите "Восстановление" и выберите "Восстановление файлов с помощью истории файлов". Затем найдите необходимый файл и просмотрите все его версии. Когда найдете нужную, нажмите "Восстановить", сохранив ее в исходной папке", — заключил эксперт.

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