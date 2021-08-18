ВАШИНГТОН, 18 авг — ПРАЙМ. Социальная сеть Twitter начинает тестирование новой функции, которая позволит пользователям помечать твиты, содержащие дезинформацию. Глава WhatsApp назвал новую идею Apple системой слежки

"Мы тестируем функцию, с помощью которой вы можете сообщать о твитах, которые, по вашему мнению, содержат вводящую в заблуждение информацию. Начиная с сегодняшнего дня, пользователи в США, Южной Корее, Австралии смогут пометить твит как "это вводит в заблуждение" после нажатия на кнопку "сообщить о твите", — говорится в заявлении компании.

Компания предупреждает, что она не сможет реагировать на каждое сообщение от пользователей, добавляя, что их вклад поможет "выявить тенденции" и "увеличить скорость и масштаб работы по борьбе с дезинформацией".

Twitter в последнее время уделяет особое внимание борьбе с дезинформацией. Так, компания начала помечать публикации, которые содержат дезинформацию о вакцинах от коронавируса. Также компания заявила о начале сотрудничества с информационными агентствами Рейтер и Ассошиэйтед Пресс для более быстрого размещения достоверной информации на сайте социальной сети в рамках усилий по борьбе с распространением ложных сведений.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

Читайте также:

СМИ назвали самое популярное приложение среди соцсетей в 2020 году