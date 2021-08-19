МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Крупнейший российский сотовый оператор МТС планирует выделить башенные и цифровые активы в отдельные юридические лица, процесс может быть завершен в начале 2022 года, заявил президент компании Вячеслав Николаев. Samsung обжаловала решение суда о запрете работы Samsung Pay

"После консультации с советом директоров руководство компании предлагает процесс реструктуризации, в результате которого совету будет предложено выделить наши башенные и цифровые активы в отдельные юридические лица, контролируемые МТС", — сказал Николаев во время телефонной конференции.

"Если на внеочередном собрании акционеров, которое состоится 30 сентября, инициатива будет утверждена, мы надеемся завершить процесс юридического выделения активов в начале 2022 года", — добавил он.

Николаев указал, что в отношении башенных активов МТС будет действовать "исходя из складывающейся на рынке ситуации". По его словам, "рынок достиг точки равновесия в части покрытия территорий и есть определенные сигналы о том, что другие игроки могут рассматривать возможность консолидации".

Как сказал президент МТС, предполагается, что фиксированные сети, центры обработки данных и облачное направление оператора перейдут в 100-процентную дочернюю компанию. Согласно планам компании, она начнет полноценно функционировать в начале 2022 года. Ранее сообщалось, что оператор зарегистрировал дочернюю компанию "МТС Вэб Сервисы", в которую, как сообщалось, выведет часть подразделений, которые будут в основном заниматься цифровыми проектами.

МТС — крупнейший российский оператор мобильной связи. Основной акционер — АФК "Система" Владимира Евтушенкова, владеющая 44,36% уставного капитала оператора (с учетом косвенного владения через подконтрольные компании — 55,64% акций, доля эффективного участия — 50,3%).