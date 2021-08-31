МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Теперь владельцы новых iPhone будут иметь возможность отправлять сообщения и звонить вне зоны действия сети благодаря спутникам. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Названы признаки взлома смартфона

Согласно информации агентства, у смартфонов будут две новые функции, которые позволят пользователям связываться с экстренными службами. Первая функция даст возможность пользователю iPhone посылать короткие сообщения, а вторая предоставит возможность "продиктовать" смартфону информацию о ЧП. Более того: с помощью второй модификации iPhone сможет передавать экстренным службам данные о попавшем в беду пользователе, его местоположение и медкарту, а также уведомлять о произошедшем его близких и врача.

Как пишет Bloomberg, работа функций будет зависеть от доступа к спутникам. На данный момент неизвестно, с какими службами смогут связаться пользователи смартфонов благодаря этим модификациям. Apple, скорее всего, завершит работу над нововведениями не раньше следующего года.