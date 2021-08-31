МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Исследователи из Японии и США разработали способ беспроводной зарядки, который позволит заряжать портативную электронику в любом месте комнаты. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Electronics.

В ней объясняется, что те технологии беспроводной зарядки, которые мы имеем сейчас, позволяют питать гаджеты при условии, что те должны находиться в неподвижном состоянии на расстоянии нескольких сантиметров от зарядной станции. Исследователи из Токийского и Мичиганского университетов разработали так называемый "метод мультмодального квазистатичного полостного резонанса", который позволит сделать из комнаты единую систему беспроводной передачи энергии. Россиянам рассказали, как получить 100 тысяч рублей с 1 сентября

В этом методе встроенные в стены проводящие поверхности создадут трехмерные силовые линии магнитного поля, которые позволят передавать свыше 50 ватт электроэнергии на устройства в комнате три на три на два метра. Принимать ее устройство может в любом месте помещения, даже будучи в движении — однако для этого прикрепленные к нему приемные катушки должны быть расположены под правильным углом к магнитному полю.

Минимальная эффективность передачи электроэнергии таким способом составляет 37% — а на большей части пространства комнаты она превышает 50%.

Разработчики подчеркивают, что их способ безопасен — установленные ими показатели передачи энергии биологическим тканям не превышают нормативы для облучения магнитными полями, установленные Федеральной комиссией по связи США и Институтом инженеров электротехники и электроники.