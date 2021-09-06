МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Умного голосования" по причине его использования для продолжения деятельности "Фонда борьбы с коррупцией"*, говорится в сообщении ведомства.

"Роскомнадзор ограничил доступ к указанному сайту, так как он используется для продолжения деятельности и проведения мероприятий экстремистской организации", — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что в отношении упомянутой организации московским городским судом в июне 2021 года было вынесено решение о ликвидации и запрете деятельности на основании признания осуществления им и его участниками экстремистской деятельности.

*Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент