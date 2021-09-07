МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Американская компания Intel планирует потратить до 95 миллиардов долларов на строительство новых предприятий по производству микросхем в Европе, сообщил глава компании Пэт Гельзингер (Pat Gelsinger) в рамках автомобильного мероприятия в Мюнхене. Европа хочет производить 20% микроэлектроники к 2030 году

"Во вторник генеральный директор Intel Пэт Гельзингер заявил, что компания планирует построить два новых завода по производству микросхем в Европе, а в дальнейшем может расширить производство,… общие инвестиции за десять лет увеличатся до 80 миллиардов евро (около 95 миллиардов долларов — ред.)", — сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на выступление Гельзингера.

Глава компании также отметил, что новые объекты компании на территории Европы удовлетворят стремительный спрос на полупроводники.

"Эта новая эра устойчивого спроса на полупроводники требует смелого и масштабного мышления", — сказал он.

По словам Гельзингера, расширение производства компании в Европе является частью ее стремления стать крупным поставщиком микросхем. Ранее в марте глава Intel объявил о создании двух заводов в штате Аризона стоимостью в 20 миллиардов долларов.

Американская корпорация Intel была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры.