МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Китайская компания Xiaomi не получала обращений о блокировке устройств от пользователей в Европе и странах СНГ, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"На сегодняшний день мы не получили ни одного обращения от пользователей на территории Европы и стран СНГ по поводу блокировки устройств Xiaomi", — сообщили в пресс-службе. В Крыму не подтверждают блокировку смартфонов Xiaomi

Ранее форум XDA-developers сообщил, что Xiaomi ограничила использование своих смартфонов в некоторых частях мира. Проблема, по данным сайта, коснулась Кубы, Ирана, Сирии, Северной Кореи, Судана, а также российского Крыма с сентября. Через несколько дней после покупки нового гаджета пользователи якобы видят на экране сообщение о том, что политика Xiaomi не разрешает продажу продукта на этой территории и что ввоз ее устройств без специальной лицензии запрещен.

Представители нескольких сервисных центров и пользователи смартфонов фирмы в Крыму ранее сообщили РИА Новости, что не сталкивались с такой проблемой.