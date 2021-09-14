МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддержка IT-отрасли является одной из ключевых задач для государства. Правительство утвердило второй пакет мер поддержки IT-отрасли

"Что касается поддержки IT-отрасли … это одно из ключевых направлений нашей работы", — сказал он на совещании с правительством с участием "Единой России".

Во вторник кабмин РФ утвердил "дорожную карту" по созданию дополнительных условий для развития российской отрасли информационных технологий — второй пакет мер поддержки IT-отрасли. Программа включает 62 мероприятия, 20 из которых носят общесистемный характер.