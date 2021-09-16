МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Интернет-сервис Google Docs, о блокировке которого писали СМИ, доступен на территории РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.

Ранее в четверг в СМИ появились сообщения, что доступ к сервису Google Docs заблокирован в некоторых регионах России.

"Указанные зарубежные интернет-сервисы доступны на территории РФ. Рекомендуем российским СМИ самостоятельно проверять информацию перед публикацией", — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, отвечая на вопрос о возможной блокировке сервиса.

Ведомство рекомендует вопросы относительно недоступности зарубежных ресурсов адресовать их владельцам.