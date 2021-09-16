Роскомнадзор опроверг блокировку Google Docs в России
Роскомнадзор: интернет-сервис Google Docs доступен на территории РФ
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МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Интернет-сервис Google Docs, о блокировке которого писали СМИ, доступен на территории РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.
Ранее в четверг в СМИ появились сообщения, что доступ к сервису Google Docs заблокирован в некоторых регионах России.
"Указанные зарубежные интернет-сервисы доступны на территории РФ. Рекомендуем российским СМИ самостоятельно проверять информацию перед публикацией", — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, отвечая на вопрос о возможной блокировке сервиса.
Ведомство рекомендует вопросы относительно недоступности зарубежных ресурсов адресовать их владельцам.