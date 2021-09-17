МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Компания Apple отключила для россиян функцию "Частный узел". Она давала возможность пользователю скрыть свой IP-адрес. Предупреждение об этом появилась на "яблочных" устройствах 16 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

Первыми обратили на это внимание пользователи гаджетов Apple, работающих на предрелизных iOS 15 и macOS 12 Monterey с подключенным iCloud+. Они сообщили, что функция перестала адекватно работать — после 10 минут с момента включения появляется сообщение, что "Частный узел" не поддерживается в этой стране. Совфед допустил привлечение Google и Apple к уголовной ответственности

Функция должна стать более удобным аналогом VPN-сервисов, работая на уровне системы. В Apple подчеркивают, что главной задачей "Частного узла" стала защита от рекламного отслеживания.

Напомним, что "Частный узел" был представлен Apple в рамках обновления iOS 15 и работала в предрелизной версии, доступной для загрузки. В июне компания предупредила пользователей своих устройств из Китая, Белоруссии, Колумбии, Египта, Казахстана, Саудовской Аравии, ЮАР, Туркменистана, Уганда и Филиппинах, что в этих странах опция работать не будет.