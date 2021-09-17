МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Роскомнадзор требует, чтобы соцсеть Twitter объяснила причины блокировки аккаунта Мосгоризбиркома, сейчас такие действия расцениваются как вмешательство в выборы, сообщает сайт РКН. В России начались трехдневные выборы в Госдуму

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что официальный аккаунт Московской городской избирательной комиссии в Twitter якобы был заблокирован. Однако в Мосгоризбиркоме позже сообщили, что заблокирован был старый, недействующий аккаунт, актуальный же продолжает работать.

"Роскомнадзор направил письмо в адрес руководства компании Twitter Inc с требованием в максимально короткие сроки пояснить причины введения ограничений в отношении аккаунта Московской городской избирательной комиссии", — говорится в сообщении.

В частности, в письме отмечается, что действия администрации Twitter расцениваются как иностранное вмешательство в проходящую в России избирательную кампанию.

Голосование на выборах в Госдуму и иных выборах проходит в этом году 17-19 сентября.