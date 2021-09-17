МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Атаки на сайты онлайн-голосования в Москве отражены, после этого системы защиты усилили, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Общественного штаба, председатель Территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования Илья Массух. Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму

Он напомнил, что с самого утра начались атаки и на московскую систему электронного голосования, и на сервис по наблюдению за ходом электронного голосования observer.mos.ru. Из-за этого наблюдались задержки в работе, но сам процесс голосования не останавливался.

"DDOS-атаки велись из-за рубежа, они были достаточно масштабные. Там была Америка, кажется, Германия, Украина, то есть такие, достойные страны. И именно сайт "обсервера" был более подвержен им, видно, при построении системы никто и не думал, что будет атака на второстепенный сайт. Когда это обнаружилось, штатными средствами атака отбивалась, сайт был доступен, но работал очень медленно, из-за этого те сотни тысяч голосов, которые отдавались в реальной жизни, отображались на этом сайте с большой задержкой — через час — полтора. Уже с середины дня система штатно заработала, и усилили системы защиты", — сказал Массух.

Он подчеркнул, что атаку уже удалось предотвратить, но работа сайта по наблюдению за ходом голосования еще восстанавливается.

Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционно, согласно решению Центризбиркома РФ, могут голосовать избиратели в Москве, а также еще в шести регионах — Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.