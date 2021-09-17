МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Атаки на сайты онлайн-голосования в Москве отражены, после этого системы защиты усилили, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Общественного штаба, председатель Территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования Илья Массух.

Дистанционное электронное голосование

Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму

Он напомнил, что с самого утра начались атаки и на московскую систему электронного голосования, и на сервис по наблюдению за ходом электронного голосования observer.mos.ru. Из-за этого наблюдались задержки в работе, но сам процесс голосования не останавливался.

"DDOS-атаки велись из-за рубежа, они были достаточно масштабные. Там была Америка, кажется, Германия, Украина, то есть такие, достойные страны. И именно сайт "обсервера" был более подвержен им, видно, при построении системы никто и не думал, что будет атака на второстепенный сайт. Когда это обнаружилось, штатными средствами атака отбивалась, сайт был доступен, но работал очень медленно, из-за этого те сотни тысяч голосов, которые отдавались в реальной жизни, отображались на этом сайте с большой задержкой — через час — полтора. Уже с середины дня система штатно заработала, и усилили системы защиты", — сказал Массух.

Он подчеркнул, что атаку уже удалось предотвратить, но работа сайта по наблюдению за ходом голосования еще восстанавливается.

Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционно, согласно решению Центризбиркома РФ, могут голосовать избиратели в Москве, а также еще в шести регионах — Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.