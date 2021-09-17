МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Отключение в России компанией Apple функции "Частный узел" не повлияет на российских пользователей из-за ее невысокой распространенности, сообщил РИА Новости ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Британцам стали доступны операции с криптовалютами в PayPal

В пятницу стало известно, что пользователи гаджетов Apple, работающих на предрелизных iOS 15 и macOS 12 Monterey с подключенным iCloud+, заметили, что функция перестала нормально работать — через некоторое время после ее включения появляется сообщение, что "Частный узел" не поддерживается в этой стране.

"Никак не влияет на пользователей. Это мизерное число любителей бета-версий. Да и массово это особо неинтересно людям", — сообщил эксперт, отвечая на вопрос, как отразится отключение функции на тех, кто ее использовал.

Кроме того, он отметил, что подобных историй будет становиться все больше — государство поставило достаточно жесткие рамки как для компании Apple, так и для других корпораций, они больше не могут игнорировать российские законы.

На сайте компании Apple на странице "Новые функции в iOS 15" поясняется, что функция "Частный узел" "обеспечивает шифрование исходящего трафика, чтобы его никто не мог перехватить или считать. Это делается для того, чтобы никто, включая Apple, не мог использовать ваш IP‑адрес, геопозицию и историю просмотра для создания вашего подробного профиля".