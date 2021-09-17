МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Соблюдение законодательства России является гарантией работы компаний США в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения в СМИ, что Google и Apple удалили приложение "Навальный" из-за угрозы суда для сотрудников. Песков рассказал, как Путин проголосовал на выборах без телефона

"На самом деле, все намного проще: надо выполнять российское законодательство. Ровно того же требуют от оперирующих на своей территории зарубежных компаний и граждан иностранные государства", — написала Захарова в Telegram.

Она полагает, что в случае если бы компании начали выполнять предписания тогда, когда они были им направлены, не было бы вызовов на заседание комиссии и необходимости вести публичную полемику.

"Думаю, они полагали, что будет "как всегда": пошумят у микрофонов, и все будет по-прежнему. Но эти времена для американских компаний прошли — по-прежнему не будет. Гарантия их работы в России — соблюдение российского законодательства", — добавила она.

В пятницу стало известно, что данное приложение удалено из мобильных версий магазинов приложений GooglePlay и AppStore. Глава комиссии Совета федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что приложение было удалено из раздачи Google и App Store после целого ряда мероприятий, в частности, бесед с послом США в России.