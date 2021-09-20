Роскомнадзор закажет систему на основе ИИ, которая позволит усилить поиск запрещенного контента
МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр планирует запустить систему поиска противоправного контента в изображениях и видео в интернете, в частности, в соцсетях, пишет "Коммерсант".
Система будет работать на основе искусственного интеллекта, что, по мнению ведомства, повысит эффективность выявления экстремистских материалов и порнографии.
На портале госзакупок объявлен тендер стоимостью 15 миллионов рублей. Завершить работы нужно до 17 декабря. Система будет называться "Окулус", запустить ее планируется в 2022 году.
В документации отмечается, что до сих пор поиск нарушений в изображениях и видео происходил вручную, искусственный интеллект позволит "ускорить процесс".
Совладелец компании "Ланит-Терком" Владимир Уфнаровский оценивает, что разработка такой системы может стоить от десятков до сотен миллионов рублей, ее внедрение обойдется в миллиарды, а обслуживание — в десятки миллионов в год.
Исполнительный директор Artezio в составе группы "Ланит" Павел Адылин считает, что реализовать подобный проект в масштабах рунета будет проблематично. "Нужно не только разработать систему мониторинга, но и обеспечить прохождение через нее всего интернет-трафика",— отметил он.
При этом, если все видеоматериалы и изображения будут подвергаться предварительной фильтрации, скорость доступа в интернет существенно замедлится, поскольку пользователя придется ждать, пока ИИ проанализирует контент, подчеркивает эксперт.
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