МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Спрос на новые iPhone 13 в России в первый день продаж в несколько раз выше, чем на iPhone 12 в прошлом году, рассказали РИА Новости представители российских ритейлеров.

"Спрос выше прошлогоднего более чем в 2 раза. Наибольшим спросом в re:Store пользуются модели iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max", — сообщили в пресс-службе сети фирменных магазинов техники Apple. В компании отметили, что в одном из магазинов сети утром в пятницу за смартфоном в очереди стояли около 50 человек.

В пресс-службе крупнейшего российского интернет-ритейлера Wildberries рассказали, что уже в первые часы после старта продаж iPhone 13 покупатели заказали в 4,2 раза больше смартфонов по сравнению с прошлогодней новинкой. Особым спросом пользуются модели с большими экранами и увеличенными объемами памяти, самая популярная — iPhone 13 Pro.

"На текущий момент продажи новинок Apple уже превысили прошлогодние в 2,5 раза. … Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара и Казани совершают покупки новинок чаще, чем в других городах России", — сообщил вице-президент по закупкам и развитию компании "Связной" Михаил Догадин. Он отметил, что высокий спрос в том числе вызван появлением первой на рынке модели с максимальной памятью в 1ТБ.

В пресс-службе компании МТС рассказали, что с учетом оплаченных предзаказов и первых часов продаж спрос на новую линейку iPhone на 40% больше, чем на модели прошлого поколения за аналогичные периоды. Результаты trade-in показали, что большинство первых покупателей iPhone 13 — владельцы iPhone XS и iPhone 11, это пользователи, которые "используют гаджет Apple уже больше двух-трех лет и решили дождаться выхода актуальной модели, чтобы обновить смартфон".

Компания Apple 14 сентября представила новый смартфон iPhone 13 с увеличенной батареей и улучшенным дисплеем. Согласно данным на сайте Apple, стоимость iPhone 13 начинается от 79,99 тысячи рублей, iPhone 13 Pro — от 99,99 тысячи рублей, iPhone 13 mini — от 69,99 тысячи рублей, iPhone 13 Pro Max — от 109,99 тысячи рублей.